Arcyważne zwycięstwo Porto, Benfica straciła prowadzenie. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

W 30. kolejce ligi portugalskiej doszło do starcia na szczycie. Lider tabeli Benfica podejmowała FC Porto. Niemal do samego końca wynik brzmiał 0-0, ale w 90. minucie gola strzelił Hector Herrera, a goście wygrali 1-0. Dzięki temu FC Porto wskoczyło na pierwsze miejsce z dorobkiem 76 punktów. Benfica spadła na drugą lokatę, ma dwa punkty mniej. Do końca sezonu zostały 4 kolejki.