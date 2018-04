MLS. Bolesne zderzenie z udziałem Schweinsteigera. Wideo

To musiało boleć. Bastian Schweinsteiger i jeden z piłkarzy New York Red Bulls zderzyli się głowami. Na szczęście obyło się bez poważniejszych urazów, choć wyglądało to groźnie. Zobaczcie.