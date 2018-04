Nikolić wywalczył karnego, ale Schweinsteiger okazję zmarnował. Wideo

W 38. minucie Chicago Fire mogło odrobić stratę do Toronto FC. Jedenastkę wywalczył Nemanja Nikolić, ale to nie on podszedł do jej wykonania. Odpowiedzialność wziął na siebie Bastian Schweinsteiger. Niemiec uderzył mocno, jednak jego intencje wyczuł Alex Bono i wybił piłkę. Cały sezon MLS na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.