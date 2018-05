Liga Mistrzów. Statystyki są brutalne, ale Bayern nie poddaje się. Wideo

Bayern czeka we wtorek niezwykle trudne zadanie. Po porażce 1-2 u siebie Bawarczycy muszą zrobić wszystko, żeby odwrócić losy półfinału. Statystyki jednak są brutalne i jasno wskazują, że to Real Madryt awansuje do finału. Do tego dochodzą kontuzje Robbena i Boatenga oraz nieskuteczność Lewandowskiego. Czy Bayern przerwie słabą passę?