Jarosław Niezgoda po meczu z Arką w finale PP (2-1). Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Statystyki pokazują to, że jak strzelamy pierwsi gola to gra nam się dużo łatwiej - powiedział napastnik Legii Warszawa Jarosław Niezgoda po meczu z Arką Gdynia w finale Pucharu Polski. Stołeczny zespół wygrał 2-1 i po raz 19. sięgnął po to trofeum.