MLS. Drużyna Zlatana Ibrahimovicia Los Angeles Galaxy przegrała trzeci mecz z rzędu. Wideo

Brał udział przy dwóch golach dla swojej drużyny, ale mimo to Los Angeles Galaxy przegrali w Houston 2-3. Goście stracili decydującego gola w 90. minucie i jest to już ich trzecia z rzędu porażka, co oznacza dopiero siódme miejsce w 10 punktów straty do lidera Konferencji Zachodniej Kansas City.