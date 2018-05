Barcelona - Real 2-2. Valverde i Zidane po meczu. Wideo

Barcelona zremisowała na Camp Nou z Realem Madryt 2-2 w meczu 36. kolejki Primera Division. Oto co powiedzieli trenerzy po spotkaniu.



Ernesto Valverde (trener Barcelony)

"Mecz miał różne etapy. Rozpoczęliśmy dobrze i stworzyliśmy kilka sytuacji, ale mieliśmy momenty, kiedy traciliśmy piłkę i rywal kontratakował. Brakowało nam tlenu, żeby grać w naszym stylu. Real jest zespołem, które ciężko stawić czoła. W drugiej połowie musieliśmy sobie radzić w dziesiątkę. Mimo to mogliśmy wygrać" - skomentował trener Barcy.



"Sędzia... Wolałbym rozmawiać o tym, czego dokonał mój zespół. Graliśmy w "10" przeciwko Realowi Madryt i wszyscy wiemy, co to oznacza. Musieliśmy to przezwyciężyć, ale prawda jest też taka, że chcieliśmy wygrać. Oba zespoły miały swoje okazje, ale my stworzyliśmy lepsze. Co do pracy sędziego. Nie wiem, musimy wszystko przeanalizować" - dodał Valverde.



Zinedine Zidane (trener Realu Madryt)

"Jak zwykle nie będę komentował pracy sędziego. Myślę, że w pierwszej połowie, kiedy oba zespoły grały w pełnych zestawieniach, prezentowaliśmy się dobrze. Wypracowaliśmy sobie kilka okazji i strzeliliśmy gola. W drugiej połowie mieliśmy jednego zawodnika na boisku więcej. Powinniśmy być cierpliwi, ale w decydujących momentach brakowało nam skuteczności. Nie przegraliśmy i musimy pogratulować Barcelonie. Nic się nie zmieni, a jeśli chodzi o Barcelonę, to zakończy sezon niepokonana" - ocenił Zidane.



"Cristiano Ronaldo martwił się o kostkę, ale mówił, że chce kontynuować grę. Nie chcieliśmy jednak ryzykować" - tłumaczył.