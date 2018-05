Magik z Toronto Sebastian Giovinco wyczarował gola i czerwoną kartkę. Wideo

Sebastian Giovinco nie ma najlepszego początku sezonu. Magik z Toronto co prawda wykorzystał karnego w starciu z New England Revolution, ale chwilę później dostał czerwoną kartkę. "Kieszonkowemu" napastnikowi nie spodobało się zachowanie rywala, który próbował wybić mu piłkę, więc złapał go za szyję. Sędzia nie miał wyboru i pokazał Giovinco drogę do szatni.