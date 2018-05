Los Angeles FC - New York City 2-2. Skrót meczu. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Mocny początek sezonu w wykonaniu Los Angeles FC. W nocy z niedzieli na poniedziałek piłkarze LAFC przedłużyli serię spotkań bez przegranej do sześciu, remisując 2-2 z New York City FC. Do siatki znów trafił Carlos Vela i ma na koncie już sześć goli. Jednego mniej ma piłkarz NYCFC David Villa. Hiszpan nie wykorzystał karnego, ale udanie dobił piłkę. MLS na żywo w Eurosporcie.