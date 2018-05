Pięć problemów Anglików przed mundialem

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Na każdej większej imprezie Anglia należy do drużyn, które wymienia się w gronie faworytów do triumfu. Swoje jedyne trofeum Wyspiarze zdobyli w 1966 roku. Czy uda się im w końcu przełamać? Selekcjoner Gareth Southgate ma kilka problemów do rozwiązania przed ogłoszeniem kadry na MŚ w Rosji.