Lech Poznań. Rzecznik "Kolejorza" po meczu z Legią Warszawa (0-3). Wideo

- O ile jesteśmy w stanie zrozumieć nastroje wśród kibiców, to nie zgadzamy się i nie akceptujemy tego, jak to spotkanie zostało zakończone. Klub poniesie poważne konsekwencje - powiedział rzecznik prasowy Lecha Poznań Łukasz Borowicz po meczu z Legią Warszawa. Spotkanie został przerwane w 77. minucie, kiedy to na murawę poleciały race, a po chwili na boisko wtargnęło kilkudziesięciu pseudokibiców "Kolejorza". Musiała interweniować policja. Jeszcze w niedzielę wieczorem Komisja Ligi Ekstraklasy ogłosiła walkower dla Legii, która tym samym została mistrzem Polski.