Piast Gliwice. Mateusz Mak po meczu z Termalicą (4-0). Wideo

- My graliśmy z jeszcze większą presją niż Termalica, bo im wystarczał do utrzymania remis, nam nic to nie dawało, bo po serii trzech porażek z rzędu musieliśmy wygrać i się przełamać. Wiedzieliśmy, że musimy być skoncentrowani w każdy detalu, to się udało, a efekt jaki był, to wszyscy widzieli – powiedział pomocnik Piasta Gliwice Mateusz Mak. Podopieczni Waldemara Fornalika pokonali Bruk-Bet Termalicę 4-0 i dzięki temu utrzymali się w Ekstraklasie.