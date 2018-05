Górnik Zabrze. Igor Angulo: Wspaniała chwila. Wideo

- To spełnienie marzeń moich, a przede wszystkim klubu. Raz udało mi się uczestniczyć w pucharowych rozgrywkach. Było to 13 lat temu, kiedy byłem jeszcze zawodnikiem Athletic Bilbao. Teraz udało się osiągnąć cel z Górnikiem. To wspaniała chwila! - powiedział napastnik Górnika Zabrze Igor Angulo. Beniaminek Ekstraklasy zajął czwarte miejsce na koniec sezonu i zagra w eliminacjach Ligi Europejskiej.