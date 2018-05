Tajemniczy szef banku informacji naszych rywali

Co Esteban Cambiasso przewiduje przed finałem Ligi Mistrzów? - Rozstrzygnięcie może nastąpić w ciągu 90 minut, ale równie dobrze może być dogrywka albo nawet rzuty karne. Wszystko się może zdarzyć, bo obydwie drużyny prezentują taki sam poziom. Na pewno Real i Liverpool zasłużyli na to, aby zagrać w finale, bo pokonali inne wielkie zespoły. Obydwa kluby mają też znakomitą kartę w europejskich pucharach. Real jest pod tym wględem trochę bardziej utytułowany, ale Liverpool też nie ma się czego wstydzić. Będzie piękny finał. Zresztą, kibice na to zasługują!



Gdy zapytalismy Cambiasso o jego nową rolę - asystenta Jose Pekermana, kolumbijskiego selekcjonera naszych rywali na mundialu - nie chciał jednak ujawniać, co myśli o grze polskiej drużyny. Tajemniczy szef banku informacji!