Dramaty, łzy, porażka. Juergen Klopp musi poczekać na sukces w europejskich pucharach. Wideo

To Real Madryt był faworytem w finale Ligi Mistrzów, ale początkowo Liverpool przeważał i przeprowadzał groźniejsze akcje. Jednak później "The Reds" zaczął prześladować pech. Kontuzja Mohameda Salaha, dwa karygodne błędy Lorisa Kariusa. Liverpool robił, co mógł, lecz przegrał 1-3 z Realem. Juergen Klopp znów musi poczekać na sukces w europejskich pucharach.