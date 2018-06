MLS. Popis piłkarzy New Jork FC. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

To był mecz do jednej bramki. New Jork FC pokonał Orlando City 3-0. Oto skrót tego spotkania. Oglądajcie ligę MLS na żywo na antenach Eurosportu oraz w Eurosport Playerze.