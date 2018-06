Wisła Kraków. Maciej Stolarczyk: Zaświeciła mi się lampka. Wideo

- Gdy dostałem propozycję z Wisły, to zaświeciła mi się lampka, że ten projekt to jest coś, co chciałbym zrealizować - powiedział nowy trener Wisły Kraków Maciej Stolarczyk na oficjalnej prezentacji.