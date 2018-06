Wisła Kraków. Marzena Sarapata: Zmienia się koncepcja budowy klubu. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Wraz ze zmianą dyrektora i trenera zmienia się też koncepcja budowy klubu. Zeszły sezon dał nam emocje i walkę do końca o europejskie puchary, ale ta walka wiele nas kosztowała i obecnie sytuacja klubu jest niewiele lepsza niż roku temu. To znaczy polepszyła się, ale nie o tyle, o ile zaplanowaliśmy. Dlatego z Arkiem i Maćkiem będziemy budowali cały klub, a nie tylko pierwszą drużynę. To ludzie, którzy czują się za Wisłę odpowiedzialni – powiedziała prezes Wisły Kraków Marzena Sarapata. Nowym trenerem "Białej Gwiazdy" został Maciej Stolarczyk, a funkcję dyrektora sportowego objął Arkadiusz Głowacki.