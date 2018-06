Wisła Kraków. Arkadiusz Głowacki: Prosimy kibiców o cierpliwość. Wideo

- Prosimy kibiców o cierpliwość i wyrozumiałość. Celem drużyny będzie awans do pierwszej ósemki, ale nadrzędnym jest budowanie fundamentu, czyli szkolenie. Chcemy wprowadzać młodzież do zespołu, ale nie chcemy, by ucierpiała na tym jakość pierwszej drużyny - powiedział nowy dyrektor sportowy Wisły Kraków Arkadiusz Głowacki.