Houston Dynamo - Los Angeles FC 2-2. Wideo

Co to był za mecz, co to była za końcówka. Houston Dynamo zremisowało w lidze MLS z Los Angeles FC 2-2, strzelając dwa gole w doliczonym czasie gry. Zobaczcie skrót z tego fantastycznego widowiska.