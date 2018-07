Juventus Turyn i Chelsea Londyn szykują hitową wymianę. Wideo

Od kilku dni spekuluje się o możliwym przejściu Cristiano Ronaldo do Juventusu, co byłoby transferowym hitem tego lata. Ale "Stara Dama" pracuje również nad świetną wymianą z Chelsea. Do Anglii miałby trafić Gonzalo Higuain, a do Turynu powróciłby Alvaro Morata. Tymczasem Barcelona liczy na oferty dla bramkarza Jaspera Cillessena oraz pomocnika Andre Gomesa.