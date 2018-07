Lech Poznań. Ivan Djurdjević: Od tego są sparingi. Wideo

- Te mecze służą temu, by zawodnicy zrozumieli, jaki jest model naszej gry i jakie będą systemy. Dziś też testowaliśmy różne ustawienia, także z Łukaszem Trałką na środku obrony. Od tego są sparingi, by później w lidze czy meczach o awans pewne rzeczy były opracowane, a przypadek ograniczony do minimum - powiedział trener Lecha Poznań Djurdjević po wygranym sparingu z FK Żeleziarne Podbrezova (5-0).