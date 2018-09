Patrik Mraz po meczu z Górnikiem Zabrze (1-1). Wideo

- Mieliśmy ten mecz wygrać. Prowadziliśmy 1-0, kontrolowaliśmy to co dzieje się na murawie, ale niestety w końcówce straciliśmy bramkę. Mnie tym bardziej zależało na tym, żeby zwyciężyć, bo przecież był to dla mnie pierwszy mecz w barwach Zagłębia - powiedział obrońca Zagłębia Sosnowiec Patrik Mraz po meczu z Górnikiem Zabrze (1-1).