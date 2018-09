Bartosz Rymaniak po meczu z Zagłębiem Sosnowiec (3-1). Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Za wszelką cenę chcieliśmy wygrać. Zespoły z dołu tabeli punktowały i jeśli zgubilibyśmy punkty, to dziewiąte miejsce bardzo by się do nas zbliżyło - powiedział obrońca Korony Kielce Bartosz Rymaniak po zwycięstwie w meczu z Zagłębiem Sosnowiec (3-1).