Dominacja Atlanty w Konferencji Wschodniej MLS. Wideo

Atlanta United pokonała New England Revolution 2-1 w 32. serii spotkań Major League Soccer. Piłkarze Gerarda Martino są liderami Konferencji Wschodniej z dorobkiem 66 punktów i mają zapewniony awans do fazy play off. Cały sezon MLS na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.