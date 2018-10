Michał Probierz: Nie podam się do dymisji. Wideo

- Nie podam się do dymisji, bo wierzę w to, co robimy - odpowiedział trener Cracovii Michał Probierz na pytanie jednego z kibiców podczas konferencji prasowej. W 11. kolejce Ekstraklasy "Pasy" przegrały z Wisłą Kraków 0-2.