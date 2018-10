Neymar: Messi jest niesamowity

W najbliższy wtorek Argentyna zmierzy się w towarzyskim meczu z Brazylią. - To są derby. Wiemy, że to mecz towarzyski, ale to jest mecz Brazylia - Argentyna - podkreślił Neymar. - Chcemy wygrać, podobnie jak oni. Wierzę, że to będzie dobry mecz, ponieważ na boisku zobaczymy wielu znakomitych piłkarzy - dodał gwiazdor "Canarinhos".

- Co prawda nie będzie Messiego, czy też di Marii, ale Argentyna ma wielu świetnych piłkarzy. Messi jest niesamowity - powiedział Neymar. - Musimy zagrać swoją piłkę i wygrać - stwierdził.