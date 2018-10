Na treningu Brazylii powiało wspomnieniem faulu Zunigi. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Wszyscy kibice reprezentacji Brazylii doskonale pamiętają, co stało się na mundialu w 2014 r., gdy Juan Zuniga faulował Neymara. Brazylijski gwiazdor nie dokończył spotkania z Kolumbią i wypadł z gry, podobnie jak niedługo później "Canarinhos". Na treningu przed towarzyskim meczem z Argentyną doszło do podobnego zajścia. Na szczęście były to tylko żarty.