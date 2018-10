Kylian Mbappe w rodzinnym Bondy. Wideo

- Chciałem przyjechać do was z Pucharem Świata, ale tym razem niestety nie było to możliwe – mówił do zgromadzonych kibiców Kylian Mbappe, który po meczu z Niemcami odwiedził rodzinne Bondy pod Paryżem. Pierwszy raz po zwycięstwie na mundialu. - Nigdy bym nie przypuszczał, że wrócę tutaj w takiej roli i że zostanę tak gorąco przywitany. Jestem za to bardzo wdzięczny, bo to dla mnie naprawdę coś wyjątkowego. Wspaniałe chwile. Właśnie tutaj, gdzie dorastałem. Wrócić jako mistrz świata to najpiękniejszy prezent jako mogłem sobie wymarzyć. Najciekawszy moment spotkania był jednak wtedy, gdy Mbappe zaczął opowiadać o tym, co wydarzyło się w Rosji, zdradzając przy okazji jeden nieznany dotychczas szczegół. - Tak, to prawda, że po meczu z Argentyną wymieniliśmy się koszulkami z Messim. To dla mnie cudowna pamiątka i doświadczenie, którego nigdy nie zapomnę – mówił. - Jestem dumny, że w taki sposób zapisaliśmy się w historii. Wszyscy. I wiem, że cała Francja trzymała za nas kciuki. Także Bondy. To nam dodawało skrzydeł! - powiedział Mbappe.