Marcin Cebula po meczu z Lechem Poznań (1-2). Wideo

Marcin Cebula, pomocnik Korony Kielce, o tym, że będzie kapitanem w meczu z Lechem Poznań, dowiedział się w sobotę. Za kartki pauzował bowiem Bartosz Rymaniak. "Pierwszy raz byłem kapitanem. To fajnie, ale Bartek nie musi się obawiać, dużo lepiej mu to wychodzi. W następnym meczu znów on będzie pełnił tę rolę" - stwierdził.