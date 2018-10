To było starcie Dawida z Goliatem. Wideo

Wygrane wyjątkowo przez Goliata, choć David - w tym wypadku David Villa - dwoił się i stroił, by choć nawiązać walkę z DC United. Gola strzelił, ale był to tylko gol honorowy w przegranym przez New York City FC 1:3 meczu.