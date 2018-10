Cristiano Ronaldo o oskarżeniu o gwałt i powrocie na Old Trafford. Wideo

As Juventusu Turyn Cristiano Ronaldo stawił się na konferencji prasowej przez meczem Ligi Mistrzów z Manchesterem United, który odbędzie się we wtorek na Old Trafford (początek o godz. 21.00). Na spotkaniu z dziennikarzami nie mogło zabraknąć pytań dotyczących oskarżenia o gwałt ze strony amerykańskiej modelki Kathryn Mayorgi.



"Nie słuchaliście, co mówiłem? Jestem szczęśliwym człowiekiem. Oświadczenie opublikowaliśmy dwa tygodnie temu. Nie zamierzam kłamać w tej sytuacji. Moi prawnicy są pewni siebie i ja oczywiście też. Najważniejsze jest, że cieszę się grą w piłkę nożną i cieszy mnie życie. Mam wokół ludzi, którzy o mnie dbają. Prawda zawsze się obroni. Czuję się dobrze" - stwierdził Cristiano Ronaldo.



"Powrót do Manchesteru, to zawsze szczególny moment dla mnie. Kiedy zobaczyłem, że trafiliśmy do grupy z Manchesterem United, przypomniałem sobie całą historię, którą tu stworzyłem. Wygrałem z tym klubem wszystko co możliwe łącznie z Ligą Mistrzów, Premier League, a także zdobyłem inne trofea. Pamiętam niesamowitych kibiców. Nie mogę też nie wspomnieć o osobie, która pomogła mi tutaj najbardziej, czyli Sir Aleksie Fergusonie. Życzę mu wszystkiego najlepszego. Jestem podekscytowany faktem, że będę grał z Manchesterem United" - powiedział Portugalczyk o powrocie na Old Trafford, gdzie spędził sześć lat.