Diego Fagundez z New England w MLS przeszedł do historii. Wideo

Diego Fagundez został najmłodszym piłkarzem w historii ligi MLS, który dobił do granicy 50 goli. Urugwajczyk dokonał tej sztuki w niedzielny wieczór w wieku 23 lat i 254 dni. Gracz New England zapewnił na otarcie łez wygraną nad Montrealem 1-0. Już wcześniej było bowiem wiadomo, że gospodarze nie awansują do fazy ply-off. Transmisje rozgrywek w Eurosporcie oraz Eurosport Playerze.