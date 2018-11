Lionel Messi nagrodzony. Wideo

Kolejne dwie nagrody trafiły w ręce Lionela Messiego. As Barcelony dostał Trofeo Alfredo Di Stefano dla najlepszego piłkarza sezonu 2017/2018 Primera Division oraz Trofeo Pichichi dla najlepszego strzelca poprzedniego sezonu La Liga. Trofeo Zamora przyznawane najlepszemu bramkarzowi przypadło Janowi Oblakowi z Atletico Madryt. Nagrody przyznaje hiszpański dziennik sportowy "Marca".



W meczu z Betisem Sewilla Messi wrócił do gry po przerwie spowodowanej kontuzją. Argentyńczyk strzelił dwa gole, ale Barcelona przegrała 3-4. "Byłem trochę przestraszony, ale wraz z upływem minut zyskałem pewność siebie. Nie mogłem się doczekać powrotu na boisko" - stwierdził Messi.



Lider "Dumy Katalonii" nie mógł wystąpić w spotkaniu z Interem Mediolan w Lidze Mistrzów, które odbyło się 24 października. Mecz oglądał z trybun Camp Nou razem z synem Thiago. "Byłem bardzo zaskoczony ponieważ on lubi i rozumie piłkę nożną. Ciągle zadawał pytania o to, co dzieje się na boisku. Było miło" - powiedział.



"Uważam, że obecny poziom La Liga jest bardziej wyrównany niż kiedykolwiek. Nic nie jest łatwe, a każda drużyna może wygrać. Myślę, że jest to dobre dla ligi i dla kibiców. Mam nadzieję, że długo tak będzie i że poziom ligi będzie coraz lepszy" - podkreślił Messi.