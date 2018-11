Arka Gdynia wycofana z rozgrywek ekstraklasy piłkarek ręcznych

Komisarz Rozgrywek Związku Piłki Ręcznej w Polsce poinformował w czwartek o wycofaniu z rozgrywek kobiecej ekstraklasy Arki. Wyniki rozegranych do tej pory meczów z udziałem gdyńskiej drużyny zostały unieważnione, a zaplanowane spotkania odwołane.

Zdjęcie Katarzyna Kołodziejska z Arki Gdynia /Grzegorz Jędrzejewski /Newspix

Już w poprzednim sezonie Arka borykała się ze sporymi problemami finansowymi. W trakcie rozgrywek wycofał się sponsor strategiczny firma Vistal, a karierę zakończyły byłe reprezentantki Polski, bramkarka Małgorzata Gapska i obrotowa Patrycja Kulwińska. Z kolei w przerwie letniej z zespołu odeszło 13 zawodniczek.

Reklama

Co prawda z tytułu promocji miasto przekazało w zeszłym sezonie klubowi ponad dwa miliony złotych, ale nie zapobiegło to jego kolejnym kłopotom. Zaplanowany w minioną niedzielę ligowy mecz z UKS PCM Kościerzyna nie doszedł do skutku, a w czwartek, decyzją Komisarza Rozgrywek ZPRP, w związku z upływem terminu ważności licencji warunkowej i wobec braku działania zarządu klubu, Arka została wycofana z rozgrywek.

W tym sezonie podopieczne trenera Marcina Markuszewskiego odniosły tylko jedno zwycięstwo w ośmiu meczach i plasowały się na przedostatniej 11. pozycji.

Gdyńska drużyna ma na koncie dwa mistrzowskie tytuły, które wywalczyła w 2012 i 2017 roku, zdobyła także srebrny oraz cztery brązowe medale. Wcześniej występowała jako Vistal i GTPR, natomiast 27 sierpnia, razem z gdyńskimi koszykarkami, koszykarzami i piłkarzami ręcznymi, przystąpiła do projektu "Wielkiej Arki".