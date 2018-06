Dean Bombac odchodzi z PGE VIVE Kielce

Słoweński rozgrywający Dean Bombac odchodzi z drużyny ekstraklasy piłkarzy ręcznych PGE VIVE Kielce. - Przychyliliśmy się do prośby zawodnika, który bardzo chciał wrócić do swojego dawnego klubu - powiedział prezes Bertus Servaas.

Bombac przyszedł do klubu z Kielc przed sezonem 2016/17 z Pick Szeged. Z VIVE dwukrotnie zdobył mistrzostwo i Puchar Polski. Słoweniec w październiku ubiegłego roku przedłużył co prawda kontrakt z drużyną ze stolicy regionu świętokrzyskiego do 2022 roku, ale od przyszłego sezonu będzie ponownie zawodnikiem zespołu z Szeged, aktualnego mistrza Węgier.

- Bardzo chciał wrócić do swojego byłego zespołu. Rozmawialiśmy na ten temat z nim oraz jego menedżerem już od dłuższego czasu. Uznaliśmy, że dla obu stron będzie to najkorzystniejsze rozwiązanie - powiedział prezes VIVE, który nie ujawnił szczegółów finansowych porozumienia z zawodnikiem.

- Nie będziemy rozmawiać o pieniądzach. To są sprawy między klubami oraz zawodnikiem. Nam pozostaje podziękować mu za te dwa lata jego zaangażowania w grę dla naszego klubu. W Polsce wygrał wszystko, do tego dołożył dobre występy w Europie. Życie jednak toczy się dalej. Zawsze powtarzam - u nas muszą grać zawodnicy, którzy tego bardzo chcą. Dean miał inne plany i ja to rozumiem - zapewnił sternik kieleckiej drużyny.

Dodał, że klub nie zamierza szukać nowego zawodnika w miejsce Bombaca. W przyszłym sezonie reżyserem gry VIVE będzie sprowadzony z Vardaru Skopje Chorwat Luka Cindric.

- Mamy jeszcze Mariusza Jurkiewicza. Luka Cindric jest takim zawodnikiem, który ma ambicję, aby jak najwięcej grać. Myślę, że system po 15 minut jego by nie satysfakcjonował. Luka spokojnie może występować w dłuższym wymiarze. Mariusz może go świetnie uzupełniać - podkreślił Servaas.

Piłkarze ręczni VIVE przygotowania do nowego sezonu rozpoczną 30 lipca. Nowymi zawodnikami drużyny oprócz Cindrica będą rozgrywający reprezentacji Białorusi Władysław Kulesz, hiszpański lewoskrzydłowy Angel Fernandez Perez, białoruski obrotowy Artsiom Karalek, prawy rozgrywający reprezentacji Polski Arkadiusz Moryto i serbski bramkarz Vladimir Cupara. Zespół z Kielc opuścili Manuel Strlek (Telekom Veszprem), Darko Djukic (Mieszkow Brześć) i Mateusz Kus (Motor Zaporoże). Kariery zakończyli natomiast Karol Bielecki, Sławomir Szmal i Uros Zorman. Ten ostatni będzie od przyszłego sezonu asystentem Tałanta Dujszebajewa.