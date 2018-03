El. ME piłkarek ręcznych. Polki ponownie gorsze od Czarnogóry

Polskie piłkarki ręczne przegrały 24:33 (13:14) w rozegranym w sobotę w miejscowości Bijelo Polje meczu eliminacji mistrzostw Europy przeciwko Czarnogórze. Dla "Biało-czerwonych" była to druga porażka w grupie 2., za to rywalki prowadzą w tabeli z kompletem czterech wygranych.

Zdjęcie Reprezentacja Polski /Newspix

Dla obu drużyn, które w grupie 2. są zdecydowanymi faworytkami do awansu do listopadowych mistrzostw Europy, było to drugie bezpośrednie starcie w ciągu trzech dni. W środę Polki uległy rywalkom 20:26 (9:14), a o porażce zadecydowała pierwsza połowa rozegranego w Gdyni meczu. W sobotnim spotkaniu Polki zagrały bez uskarżającej się na kontuzję uda kapitan Karoliny Kudłacz-Gloc, z kolei w drużynie Czarnogóry nie wystąpiła podstawowa bramkarka Marina Rajcic.

Rozegrany w miejscowości Bijelo Polje mecz rozpoczął się znakomicie dla ekipy gospodarzy. Polki grały niestety bardzo nerwowo i pierwszego gola rzuciły dopiero w 5. minucie spotkania. Większość akcji "Biało-czerwonych" kończyła się albo stratami (sześć w pierwszych 10 minutach), albo też sygnalizowanymi rzutami, która broniła 21-letnia Ljubica Nenezic.

W ataku gospodyń szalała skrzydłowa Jovanka Radicevic, która w pierwszej połowie aż 9-krotnie pokonała polskie bramkarki. Zawodniczka występująca na co dzień w Gyori ETO KC popisywała się szczególnie w kontratakach, chociaż w efektowny sposób, lobem, potrafiła również trafić z rzutu karnego.

Po 15 minutach Polki przegrywały różnicą pięciu goli (5:10), lecz efekt przyniósł wzięty wtedy czas przez trenera Leszka Krowickiego. W ataku Polki zaczęły wykorzystywać szybką i skuteczną Kingę Grzyb (5 goli do przerwy), dzięki czemu pod koniec pierwszych 30 minut udało im się doprowadzić do remisu, a do szatni zeszły ze stratą zaledwie jednej bramki (13:14).

Drugą połowę nasza reprezentacja także rozpoczęła bardzo nerwowo i dopiero po 5 minutach do bramki rywali trafiła Joanna Drabik. Skuteczniejsze były rywalki i przy ich prowadzeniu 18:15 o czas ponownie poprosił trener "Biało-czerwonych".

Tym razem nie przyniósł on jednak efektu. W kilku akcjach Polkom zabrakło szczęścia, gdyż piłka po ich rzutach odbijała się od słupka i w dużej części dlatego naszym reprezentantkom nie udało się już zmniejszyć straty do rywalek. W zespole Czarnogóry w pierwszej połowie wystrzelała się Radicevic (tylko dwa gole po przerwie), ale do gry w ataku włączyły się za to Milena Raicevic, Itana Grbic i Djurdjina Jaukovic.

W ostatnich minutach Polki zupełnie straciły nadzieję na osiągnięcie korzystnego wyniku i przy biernej grze naszej obrony gospodynie łatwo zdobywały gola za golem. Czarnogóra pokonała ostatecznie Polskę 33:24 i z kompletem czterech zwycięstw prowadzi w grupie 2. Polki z dorobkiem dwóch wygranych i dwóch porażek zajmują drugą pozycję w tabeli.

Kolejny mecz eliminacyjny nasze piłkarki ręczne rozegrają 30 maja i w wyjazdowym spotkaniu przeciwko reprezentantkom Włoch będą zdecydowanymi faworytkami. We wrześniu ubiegłego roku podopieczne Leszka Krowickiego wygrały w Lubinie aż 40:13.

Czarnogóra - Polska 33:24 (14:13)

Wojciech Malinowski