El. ME piłkarzy ręcznych. Piotr Przybecki powołał kadrę

Selekcjoner reprezentacji Polski piłkarzy ręcznych Piotr Przybecki podał nazwiska zawodników powołanych na pierwsze mecze eliminacji mistrzostw Europy 2020 z Kosowem i Izraelem.

Kadra rozpocznie zgrupowanie 19 października w Szczyrku, gdzie będzie trenować przez trzy dni. Potem "Biało-Czerwoni" przeniosą się do Ostrowca Świętokrzyskiego. To tam 24 października Polacy zmierzą się z Kosowem (godz. 18.00). Trzy dni później nasz zespół poleci do Tel Awiwu. Mecz z Izraelem odbędzie się 28 października.

Skład kadry na mecze z Kosowem i Izraelem:

Bramkarze:

Adam Malcher (Gwardia Opole)

Piotr Wyszomirski (TVB Lemgo)

Mateusz Kornecki (Górnik Zabrze)



Rozgrywający:

Adrian Kondratiuk (Wybrzeże Gdańsk)

Antoni Łangowski (Gwardia Opole)

Michał Potoczny (MMTS Kwidzyn)

Piotr Chrapkowski (SC Magdeburg)

Paweł Genda (VfL Luebeck-Schwartau)

Paweł Krupa (KS Handball Sportowa)

Maciej Majdziński (Bergischer HC)

Paweł Paczkowski (HK Motor Zaporoże)

Rafał Przybylski (Fenix Toulouse Handball)



Skrzydłowi

Przemysław Krajewski (Orlen Wisła Płock)

Michał Daszek (Orlen Wisła Płock)

Arkadiusz Moryto (PGE Vive Kielce)



Obrotowi:

Kamil Syprzak (FC Barcelona Lassa)

Maciej Gębala (SC DHfK Lipsk)

Patryk Walczak (TuS N-Luebbecke)