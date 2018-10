El. ME piłkarzy ręcznych. Polska - Kosowo 37-13

Polscy piłkarze ręczni rozbili Kosowo 37-13 (15-5) w pierwszym meczu grupy 1. eliminacji mistrzostw Europy 2020. Spotkanie rozegrano w Ostrowcu Świętokrzyskim.

W kolejnym spotkaniu Polacy 28 października zmierzą się na wyjeździe z Izraelem.

W 16-osobowej kadrze na mecz z Kosowem zabrakło miejsca dla Rafała Przybylskiego i Piotra Wyszomirskiego. Trener gości Taip Ramadani miał do dyspozycji tylko 13 zawodników. "Biało-Czerwoni" rozpoczęli od mocnego uderzenia. W bramce bez zarzutu spisywał się Adam Malcher, a jego koledzy z drużyny skutecznie kończyli akcje ofensywne. W czwartej minucie po bramce Pawła Paczkowskiego Polska prowadziła już 4-0. Niemoc gości przełamał dwie minuty później Kreshnik Krasniqi.

Zespół trenera Piotra Przybeckiego odpowiedział trafieniami Paczkowskiego i Przemysława Krajewskiego. Przy prowadzeniu gospodarzy 6-1 (dziewiąta minuta) o czas poprosił Ramadani. Jego rady niewiele pomogły. Sześć minut później swoją czwartą bramkę zdobył Paczkowski i polscy szczypiorniści wygrywali już 10-1. Drużyna z Półwyspu Bałkańskiego nie miała pomysłu na sforsowanie dobrze funkcjonującej polskiej defensywy.

W szeregi polskiego zespołu wkradło się rozluźnienie, Poalcy przez następne 10 minut nie zdobyli bramki. Błędy gospodarzy wykorzystali rywale, zdobywając trzy bramki z rzędu. Malchera pokonali Kastriot Jupa i Deniz Terziqi (z karnego) i w 24. min. Kosowo przegrywało 4-10. Piotr Przybecki poprosił o czas, a po powrocie na parkiet bramkarza Kosowa pokonał Maciej Majdziński. Końcówka pierwszej połowy to znów dominacja polskiej kadry, która po 30 minutach prowadziła dziesięcioma bramkami - 15-5.

Drugą część Polacy rozpoczęli z Hubertem Korneckim w bramce, który zastąpił Malchera. Zawodnik Górnika Zabrze w 33. min w efektownym stylu obronił rzut karny, który wykonywał Terziqi. Kolejne minuty to popis Michała Daszka. Po trzech z rzędu bramkach zawodnika Orlenu Wisły Płock Polska wygrywała cztery minuty później 20-6. W 41. min przy prowadzeniu 25-8 o kolejny czas poprosił szkoleniowiec Kosowa. Jego podopieczni nadal razili nieskutecznością w ataku, nie wykorzystując nawet kolejnego karnego (Lindrit Fetahu).

Pięć minut później po bramce z kontry Jana Czuwary wygrywali już 20 bramkami (28-8) i po raz ostatni swoich zawodników na rozmowę zaprosił Ramadani. Pod koniec pojedynku polska drużyna nie forsowała już zbyt dużego tempa, ale i tak powiększyła jeszcze prowadzenie. Ostatecznie w pierwszym eliminacyjnym meczu do mistrzostw Europy w 2020 roku Polska pokonała Kosowo 37-13 (15-5).

Grupę 1. uzupełniają Niemcy, z którymi Polacy zmierzą się dopiero w przyszłym roku.

Polska - Kosowo 37-13 (15-5)

Polska: Adam Malcher, Mateusz Kornecki - Paweł Paczkowski 6, Arkadiusz Moryto 5, Adrian Kondratiuk 5, Michał Daszek 5, Jan Czuwara 5, Antoni Łangowski 4, Przemysław Krajewski 2, Maciej Gębala 2, Maciej Majdziński 1, Kamil Syprzak 1, Paweł Krupa 1, Patryk Walczak, Michał Potoczny, Piotr Chrapkowski.

Kosowo: Arbeer Curri, Haris Berisha - Deniz Terziqi 4, Kastriot Jupa 3, Drilon Tahirukaj 2, Kreshnik Krasniqi 1, Lindrit Fetahu 1, Fatlum Ahmeti 1, Florim Hoxha 1, Beni Syla, Oltion Beshiri, Luigj Quni, Fidan Cimili.

Kary: Polska - 6 min, Kosowo - 8 min.

Sędziowali: Rusłan Łoszak i Artem Szajbakow (Ukraina).

Widzów: 2500.

Po meczu powiedzieli:

Taip Ramadani (trener reprezentacji Kosowa): "Mimo wysokiej porażki jestem zadowolony z postawy mojej drużyny, która przyjechała do Ostrowca w mocno osłabionym składzie, m.in. bez sześciu kontuzjowanych rozgrywających. Mogę tylko przeprosić polskich kibiców, że to spotkanie tak wyglądało. Polska była zdecydowanie lepsza i zasłużyła na tak wysokie zwycięstwo. Mam nadzieję, że w rewanżowym meczu w czerwcu przyszłego roku zaprezentujemy się znacznie lepiej i może nawet powalczymy o jakieś punkty".

Piotr Przybecki (trener reprezentacji Polski): "Początek spotkania to dobra postawa Adama Malchera, dobrze również funkcjonowała nasza defensywa. Później był taki moment, kiedy mieliśmy problemy w obronie z obrotowym rywali. Nie powinno się zdarzyć aż tyle takich sytuacji pod rząd. Ale w drugiej części zagraliśmy już lepiej. Mateusz Kornecki, podobnie jak i Adam Malcher, wybronił nam bardzo dużo piłek. Jestem przede wszystkim zadowolony z tego, że drużyna praktycznie przez cały mecz, może poza jednym fragmentem, potrafiła zachować koncentrację".

Paweł Paczkowski (rozgrywający reprezentacji Polski): "W porównaniu do styczniowego meczu z Kosowem, zdecydowanie lepiej funkcjonowała nasza obrona. Nie daliśmy rywalom za dużo okazji do zdobywania łatwych bramek. Tylko raz, przy wyniku 10-1, straciliśmy na chwilę koncentrację i Kosowo rzuciło trzy bramki z rzędu. W drugiej połowie już nie popełniliśmy tego błędu i donieśliśmy wysokie zwycięstwo".

Mateusz Kornecki (bramkarz reprezentacji Polski): "Nie oszukujmy się, Kosowo to nie jest najsilniejszy przeciwnik. Ten mecz może nie był sparingiem, ale wykorzystaliśmy go do przećwiczenia pewnych schematów w naszej grze. Cieszymy się z udanego początku eliminacji, ale w niedzielę gramy na wyjeździe z Izraelem. To już może być dla nas znacznie trudniejsze spotkanie".