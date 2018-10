El. ME: Przed meczem z Kosowem treningi szczypiornistów w Szczyrku

Reprezentacja Polski piłkarzy ręcznych meczem z Kosowem w Ostrowcu Świętokrzyskim w środę 24 października (godz. 18) rozpocznie eliminacje mistrzostw Europy 2020 w grupie 1. Pozostałymi rywalami są Niemcy i Izrael. Spotkanie poprzedzi zgrupowanie w Szczyrku.

Z Izraelem Polacy zmierzą się 28 października w Tel Awiwie. Terminy pozostałych gier jeszcze nie zostały ustalone. Wiadomo tylko, że na własnym boisku z Niemcami - mistrzami Europy z 2016 roku - biało-czerwoni zmierzą się 10-11 kwietnia, a na rewanż w czwartej kolejce spotkań wyznaczono termin 13-14 kwietnia. Kwalifikacje zakończą się w czerwcu 2019 roku. 12-13 Polska zagra w Kosowie, a w ostatniej serii 15-16 czerwca podejmie Izrael.



Organizatorami turnieju finałowego ME 2020 (10-20 stycznia) będą po raz pierwszy trzy kraje: Austria, Norwegia oraz Szwecja. Decydujące o medalach mecze odbędą się w weekend w Sztokholmie.



W ostatniej fazie eliminacji uczestniczą 32 zespoły podzielone na osiem grup. Awans zapewnią sobie po dwie najlepsze drużyny z każdej z nich, a także cztery z trzecich miejsc z najlepszym współczynnikiem. Oprócz gospodarzy zagwarantowany udział w turnieju, w którym także pierwszy raz wystąpią 24 drużyny, ma broniąca tytułu Hiszpania.



Pierwsze zgrupowanie przygotowawcze Biało-Czerwoni rozpoczną w piątek w Szczyrku. 22 października udadzą się do Ostrowca Świętokrzyskiego, gdzie rozegrają pierwszy mecz eliminacyjny. Po nim przeniosą się do Warszawy, a do Izraela odlecą 27 października.



Skład reprezentacji Polski na zgrupowanie przed meczami eliminacyjnymi ME 2020: