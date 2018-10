Eliminacje ME piłkarzy ręcznych. Izrael - Polska 25-24

Katastrofalny wynik "Biało-Czerwonych" w drugim meczu eliminacji mistrzostw Europy! W Tel Awiwie Polacy zasłużenie przegrali z Izraelem 24-25 (12-12). Zwycięski gol padł na dwie sekundy przed końcem.

W środę na otwarcie eliminacji podopieczni Piotra Przybeckiego rozgromili Kosowo 37-13. Powiało optymizmem, ale Izraelczycy w spektakularny sposób rozpędzili go znad naszych głów.

Jeszcze kilkanaście sekund przed końcem przy stanie 24-24 piłka była w polskich rękach. Wszystko wskazywało na to, że rzutem na taśmę, ale jednak, "Biało-Czerwoni" wymęczą zwycięstwo. W wymarzonej sytuacji Piotr Chrapkowski pogubił się jednak pod bramką rywali i gospodarze wyszli z kontrą. Wydawało się, że wyszli niespiesznie, ale parę sekund im wystarczyło, by w Tel Awiwie doszło do prawdziwej sensacji.



Bohaterem został Yosef Appo, który niemal równo z końcową syreną pokonał Piotra Wyszomirskiego.

Polacy nie zdążyli już nawet wyjąć piłki z bramki. Appo utonął w objęciach kolegów, a sędzia zakończył spotkanie.

"Biało-Czerwoni" przegrali w dramatycznych okolicznościach, co nie znaczy, że nie była to porażka zasłużona. Fatalnie zaprezentowali się już w pierwszej części spotkania. Tylko furze szczęścia zawdzięczali to, że schodzili na przerwę, remisując 12-12. Słabiej niż zwykle grał Adam Malcher, ale główną bolączką polskiego zespołu była fatalna skuteczność.

Niewykorzystane sytuacje zemściły się w drugiej połowie, w której Polacy dyktowali warunki i którą parę razy mieli szansę zamknąć. Przed meczem "Biało-Czerwoni" utyskiwali, że nie mają żadnej wiedzy o przeciwnikach. Z Tel Awiwu wywieźli lekcję, że nie mogą ich lekceważyć.

W drugim meczu "polskiej" grupy Niemcy rozbiły w Prisztinie Kosowo 30-14 i z kompletem czterech punktów prowadzą w tabeli.



Kwalifikacje zakończą się w czerwcu 2019 roku. Z każdej z ośmiu grup awans wywalczą po dwa najlepsze zespoły i cztery z trzecich miejsc z najlepszym współczynnikiem. Organizatorami turnieju finałowego ME 2020 (10-20 stycznia) będą: Austria, Norwegia oraz Szwecja.

Izrael - Polska 25-24 (12-12)

Izrael: Elimelech, Shamir - Appo 3, A. Cohen, O. Cohen, Gera, Gerera 2, Hershkowitz, Levy 6, Natsia, Peres Shalam, Pomeranz 5, Segal, Shkalim 1, Sidi 2, Stelman 6.

Polska: Malcher, Wyszomirski - Chrapkowski 1, Czuwara 3, Daszek 3, M. Gębala 1, Krajewski 3, Moryto 6, Paczkowski 1, Kondratiuk 1, Przybylski 2, Syprzak, Walczak, Łangowski 3, Krupa, Potoczny.



Tabela grupy 1:

Lp. zespół, mecze, punkty, gole



1. Niemcy 2 4 67-35

2. Polska 2 2 61-38

3. Izrael 2 2 46-61

4. Kosowo 2 0 27-67

