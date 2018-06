Liga Mistrzów. PGE VIVE Kielce wystąpi wśród najsilniejszych drużyn

Piłkarze ręczni PGE VIVE Kielce w przyszłym sezonie wystąpią w grupie A lub B, wśród najsilniejszych drużyn Ligi Mistrzów, a Orlen Wisła Płock zagra w grupie C lub D - postanowił obradujący w Glasgow Komitet Wykonawczy EHF.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. PGE Vive Kielce fetuje zdobycie 15. tytułu mistrza Polski. Wideo INTERIA.TV

W grupach A i B zagra 16 najlepszych drużyn Europy. Zgodnie z przewidywaniami w tym gronie znalazł się także kielecki zespół. Wicemistrz Polski z Płocka tym razem rywalizował będzie wśród zespołów "drugiej dywizji" (grupy C i D).



Reklama

W gronie najsilniejszych ekip (potencjalni rywale VIVE) znalazły się aż trzy drużyny francuskie (obrońca trofeum Montpellier Handball, HBC Nantes i Paris Saint-Germain), które zajęły trzy pierwsze miejsca w majowym Final Four LM w Kolonii.



Po raz pierwszy od kilku lat w grupach A i B zagrają tylko dwa zespoły niemieckie (mistrz kraju Flensburg-Handewitt i wicemistrz Rhein-Neckar Loewen).



Grupy A i B liczyć będą po osiem drużyn. Ich zwycięzcy awansują bezpośrednio do ćwierćfinału, a zespoły z miejsc 2-6 do 1/8 finału. W grupach C i D rywalizować będzie po sześć drużyn. Po dwie najlepsze zagrają w barażach, a ich zwycięzcy awansują do 1/8 finału.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. PGE Vive Kielce z Pucharem Polski. Feta z kibicami. Wideo INTERIA.TV

Liga Mistrzów w sezonie 2018/19:

Grupy A i B



PGE VIVE Kielce (Polska), Montpellier HB, HBC Nantes, Paris Saint Germain (Francja), SG Flensburg-Handewitt, Rhein-Neckar Loewen (Niemcy), MOL-Pick Szeged, Telekom Veszprem (Węgry), Barcelona Lassa (Hiszpania), Vardar Skopje (Macedonia), Skjern Handbold (Dania), Mieszkow Brześć (Białoruś), PPD Zagrzeb (Chorwacja), Motor Zaporoże (Ukraina), IFK Kristianstad (Szwecja), Celje Pivovarna Lasko (Słowenia).



Grupy C i D



Orlen Wisła Płock (Polska), Ademar Leon (Hiszpania), Sporting Lizbona (Portugalia), Elverum Handball (Norwegia), Besiktas Stambuł (Turcja), Wacker Thun (Szwajcaria), Czechowskie Niedźwiedzie (Rosja), Dinamo Bukareszt (Rumunia), Tatran Preszow (Słowacja), Riihimaen Cocks (Finlandia), Bjerringbro-Silkeborg (Dania), Metalurg Skopje (Macedonia).