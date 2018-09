LM piłkarzy ręcznych. Kraśnicki zaapelował do EHF o rozwiązanie spornej sytuacji

Prezes ZPRP Andrzej Kraśnicki - w związku z konfliktem interesów między sponsorami Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych i polskich klubów - zaapelował do europejskiej federacji o zrozumienie ich argumentów i znalezienie rozwiązania, które nie będzie szkodzić rozwojowi dyscypliny w Polsce.





Uczestniczące w Lidze Mistrzów zespoły PGE VIVE Kielce i Orlen Wisły Płock w inauguracyjnych meczach wystąpiły w strojach z zakrytymi logotypami Nord Stream 2, jednego ze sponsorów rozgrywek. Kluby swoją decyzję argumentowały tym, że firma ta nie tylko prowadzi działalność konkurencyjną wobec ich sponsorów tytularnych, ale i budzi w Polsce kontrowersje natury politycznej.

Przedstawiając stanowisko Związku Piłki Ręcznej w Polsce w liście do szefa EHF Michaela Wiederera, Kraśnicki podkreślił, że ZPRP rozumie i popiera decyzję klubów, która "była i jest wyrazem szacunku oraz lojalności wobec krajowych sponsorów obu klubów", czyli PGE Polskiej Grupy Energetycznej, Polskiego Koncernu Naftowego Orlen, a także Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, sponsora strategicznego polskiej piłki ręcznej oraz tytularnego m.in. najwyższych klas rozgrywkowych kobiet i mężczyzn.

Jak zaznaczył, sponsorzy ci to największe w Polsce firmy energetyczne i paliwowe, strategiczne spółki skarbu państwa, niezwykle zaangażowane w bieżące funkcjonowanie i rozwój polskiej piłki ręcznej. "Ich wsparcie jest dla klubów i dla Związku Piłki Ręcznej w Polsce niezwykle cenne, ważne i decydujące, a wycofanie się tych sponsorów byłoby zagrożeniem dla dalszego funkcjonowania dyscypliny w Polsce" - wskazał.

Tłumaczył, że w ramach współpracy sponsorzy otrzymują m.in. wyłączność branżową, co jest standardowym rozwiązaniem w umowach sponsorskich. "Konsorcjum Nord Stream 2 jest spółką z tej samej branży, prowadzi działalność konkurencyjną oraz realizuje projekt, który stanowi zagrożenie dla takich wartości jak solidarność i bezpieczeństwo energetyczne Polski i Europy" - zauważył Kraśnicki.

Zwrócił też uwagę, że zgłoszenie polskich klubów do rozgrywek LM w sezonie 2018/19 nastąpiło już 5 czerwca, a komunikat o współpracy EHF z Nord Stream 2 ukazał się 31 sierpnia. "Informacja o nowym sponsorze EHF oraz zakresie jego promocji i pozycjonowania dotarła do nas niezwykle późno, co uniemożliwiło nam wcześniejsze rozmowy i analizę sytuacji" - dodał.

Podsumowując zaapelował do federacji i jej prezesa o wnikliwe przeanalizowanie sytuacji, zrozumienie argumentów klubów i ZPRP oraz wypracowanie takich rozwiązań, które nie będą szkodzić rozwojowi polskiej piłki ręcznej.

W poniedziałek działanie PGE VIVE i Orlen Wisły poparła organizująca rozgrywki najwyższych klas Superliga sp. z o.o., której sponsorem tytularnym jest PGNiG. Pozytywnie do zakrycia logotypu sponsora EHF odnieśli się również polscy partnerzy obu klubów, które zrezygnowały też z ekspozycji własnych sponsorów tytularnych, gdyż - jak przekazała dyrektor marketingu Wisły Katarzyna Przykłota - Nord Stream 2 "pozostaje, jeśli chodzi o kwestie branżowe, w sprzeczności z głównymi sponsorami polskich drużyn".

"Informowaliśmy Europejską Federację Piłki Ręcznej, że to zrobimy, natomiast oczywiście jest to niezgodne z regulaminem rozgrywek" - przyznała w rozmowie z PAP Przykłota.

Znaki firmowe PKN Orlen zakryte zostały również w płockiej hali, a pełna nazwa drużyny wyświetlona była tylko na tablicy wyników. Logotyp Nord Stream 2 widoczny był natomiast w dwóch miejscach na boisku, a także na banerach reklamowych wokół parkietu.

Nord Stream 2 to projekt liczącej 1200 km dwunitkowej magistrali gazowej przez Morze Bałtyckie z Ust-Ługi w Rosji do Greifswaldu w Niemczech z pominięciem Ukrainy i krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Gazociąg, który od początku wzbudzał wiele kontrowersji, ma być gotowy do końca 2019 roku. Projektowi temu sprzeciwiają się Polska, kraje bałtyckie i Ukraina oraz Stany Zjednoczone.