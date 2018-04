LM piłkarzy ręcznych. Michał Jurecki: Kiedyś musi być ten pierwszy raz

Jeszcze nigdy w historii Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych zespół, który przegrał pierwsze spotkanie sześcioma bramkami u siebie, nie odrobił strat w rewanżu. „Kiedyś musi być ten pierwszy raz” – powiedział przed meczem z Paris Saint-Germain rozgrywający kielczan Michał Jurecki.

Zespół z Kielc w pierwszym meczu ćwierćfinałowym LM uległ na własnym parkiecie Paris Saint-Germain 28-34 i mało kto daje mu jakiekolwiek szanse na awans do Final Four tych rozgrywek. O porażce drużyny Tałanta Dujszebajewa zadecydowała fatalna pierwsza połowa spotkania, po której goście prowadzili aż 12 bramkami (22-10).

"O takim wyniku zadecydowała przede wszystkim nasza postawa w obronie. Zagraliśmy za mało agresywnie, a rywalom pozostawiliśmy za dużo swobody. Tacy zawodnicy jak Nedim Remili, Mikkel Hansen czy Nikola Karabatić rzucali bez kontaktu z ósmego metra, dlatego naszym bramkarzom bardzo ciężko było obronić takie rzuty" - analizował pierwszą część przegranego spotkania Jurecki.

"W pierwszej połowie przeciwnik zdobył bardzo dużo łatwych bramek, a my niestety nie wykorzystywaliśmy stuprocentowych sytuacji. To było bez wątpienia nasze najgorsze 30 minut w tym sezonie" - przyznał prawoskrzydłowy Vive Blaz Janc.

Nawet jednak po tak przegranym meczu kielczanie starają się szukać pozytywów. "W drugiej połowie widać było poprawę w naszej grze zarówno w obronie, jak i w ataku. Były bramki z kontrataków, zagraliśmy bardziej agresywnie na kontakcie i od razu przyszły tego efekty. Sławkowi Szmalowi też przy takiej naszej postawie w defensywie lepiej się broniło. To daje nam powody do optymizmu przed rewanżem" - zaznaczył Jurecki, który zapewnił, że mistrzowie Polski nie stracili wiary w odrobienie strat i czwarty w historii klubu awans do Final Four.

"Kiedyś musi być ten pierwszy raz. Ja w to wierzę, drużyna w to wierzy i po to jedziemy do Paryża. Jeśli ktoś tam jedzie po to tylko, żeby rozegrać ten mecz, to niech lepiej zostanie w domu. Ale takiej osoby miejsca w naszych szeregach nie ma" - zapewnił Jurecki.

"Dlaczego my mamy nie zrobić tego po raz pierwszy. Jesteśmy w stanie tego dokonać. Jest tylko warunek - musimy zagrać niemal perfekcyjnie przez cały mecz, a na pewno nas na to stać. Jeśli zaprezentujemy się tak jak w drugich 30 minutach pierwszego pojedynku, to nasz awans do Final Four wcale nie jest misją niemożliwą do zrealizowania" - dodał skrzydłowy Vive.

W stolicy Francji kielczanie zagrają bez kontuzjowanego Krzysztofa Lijewskiego, który prawdopodobnie nie zagra już w tym sezonie. W kadrze drużyny znalazł się ostatecznie Alex Dujshebaev, który kilka godzin po zakończeniu pierwszego spotkania z PSG wylądował w szpitalu z podejrzeniem wstrząśnienia mózgu. Jednak decyzja o tym, czy wystąpi w pojedynku z zespołem trenera Zvonimira Serdarusica zapadnie tuż przed meczem.

Sobotnie starcie mistrzów Polski i Francji rozpocznie się w Paryżu o godz. 17.30.