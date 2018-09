LM piłkarzy ręcznych. Orlen Wisła Płock - Wacker Thun 34-24

Nie mieli żadnych problemów ze zwycięstwem na inaugurację fazy grupowej Ligi Mistrzów zawodnicy Orlen Wisły Płock. Wicemistrzowie Polski pokonali szwajcarski Wacker Thun 34-24, grając z zaklejoną reklamą sponsora rozgrywek Nord Stream 2.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Karol Bielecki: Nie chciałem, aby moja marzenia przekreślił jeden wypadek. Wideo Eurosport

Orlen Wisła Płock po raz szósty dostała dziką kartę i wystąpi w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Jednak w efekcie odpadnięcia w fazie grupowej w ostatnich dwóch latach, wicemistrzowie Polski zostali zdegradowani do grupy D. Nafciarze będą rywalizować z mistrzem Szwajcarii - Wacker Thun, Rumunii, Norwegii, Finlandii oraz hiszpańskim średniakiem Abancą Ademar Leon. Działacze z Płocka mają nadzieję, że spadek przełoży się na rozwój.

Reklama

Szczypiorniści z Płocka nie powinni mieć problemów z awansem. Zwycięzca grupy D zagra z triumfatorem grupy C w spotkaniu o awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Jednak zanim to się wydarzy, to zawodnicy Xaviera Sabate podejmowali Szwajcarów.

Zgodnie z zapowiedziami oba polskie kluby występujące w Lidze Mistrzów zagrają z zaklejoną reklamą Nord Stream 2, które zostało sponsorem tytularnym rozgrywek. Konsorcjum jest firmą konkurencyjną dla spółek Skarbu Państwa, które są partnerami polskich zespołów. W związku z tym, możliwe są konsekwencje ze strony organizatora.

Gospodarze bez problemu do przerwy gospodarze prowadzili z Wacker Thun pięcioma bramkami 18-13. Bardzo dobrze w bramce Wisły spisywał się jej węgierski golkiper Adam Borbely, natomiast skuteczny w kontratakach był Przemysław Krajewski oraz czołowy strzelec rozgrywek z poprzednich edycji Słoweniec, Ziga Mlakar - autor pięciu trafień.

Zdjęcie Bramkarz Orlenu Wisły Płock Adam Borbely (P) podczas meczu Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych z Wacker Thun / Grzegorz Michałowski / PAP

Drugą połowę zawodnicy hiszpańskiego trenera rozpoczęli od podkręcenia tempa i prowadzili już 7 bramkami, następnie rozluźnili się i dali zbliżyć się Szwajcarom na 4 gole. Od razu zareagował Sabate, biorąc czas. Przyniosło to zamierzony skutek. Na pochwały zapracowali rozgrywający Wisły: Marko Tarabochia oraz Ondrej Zdrahala.

Bośniak zaliczył najładniejsze trafienie spotkania, gdy w 54. minucie popisał się wkrętką z trudnej pozycji, wyprowadzając Wisłę na prowadzenie 31-23. Konsekwencja w grze zaprocentowała zdecydowanym zwycięstwem 34-24, dzięki czemu wicemistrzowie Polski awansowali na pozycję lidera grupy D.

Orlen Wisła Płock - Wacker Thun 34-24 (18-13)



Orlen Wisła: Marcin Wichary - Michał Daszek 4, Przemysław Krajewski 5, Dan Emil Racotea 4, Ignacio Moya, Ondrej Zdrahala 2, Marko Tarabochia 5, Igor Żabic 4, Lovro Mihić, Jose de Toledo 1, Renato Sulić, 1 Żiga Mlakar 8.

Wacker Thun: Flavio Wick, Christian Arnosti - Philip Holm 4, Jonas Dahler 1, Nicolas Jann Suter 3, Marco Giovanelli, Thomas Lanz 4, Reto Friedli, Simon Huwyler 2, Stefan Huwyler 1, Sven Krainer 1, Ivan Wyttenbach 1, Ron Delhhes 7.

Kary: Orlen Wisła - 4, Wacker Thun - 6 minut. Sędziowali: Jesper Madsen i Henrik Mortensen z Danii.