LM piłkarzy ręcznych. PGE Vive Kielce - Rhein Neckar Loewen 41-17

24 bramki różnicy wypracowali sobie piłkarze ręczni PGE Vive Kielce przed rewanżowym meczem 1/8 Ligi Mistrzów z Rhein Neckar Loewen. W Hali Legionów wygrali z mistrzem Niemiec 41-17 ale goście przysłali do Kielc trzecioligowe rezerwy.

Zdjęcie Karol Bielecki w trakcie meczu PGE Vive Kielce - Rhein Neckar Loewen /Paweł Janczyk /Newspix

Niespodzianki nie było w żadnym elemencie. "Lwy" zgodnie z zapowiedziami wysłały swoją młodzież, młodzież pokazała, że umie grać w piłkę ręczną i że mimo wszystko oddaje od czołowej drużyny Europy o lata świetlne. Taki skład raczej nie utrzymałby się w polskiej Superlidze, ale umiał wystarczająco dużo, by spowodować ziarenko frustracji na trybunach. Ziarenko u każdego było tym większe, im wyższego zwycięstwa kielczan oczekiwał.

Dlatego jeśli ktoś liczył, że pierwszego gola rywale zdobędą po kwadransie, to się przeliczył. W 12. minucie było 7-4, w 15. 10-6, a do przerwy 21-8.

Tylko? Dla niektórych tylko, dla innych wystarczająco. Bardziej irytujące było to, że niemieccy bramkarze odbili przed przerwą aż 7 rzutów kielczan, Karol Bielecki nie strzelił karnego, do tego było parę strat, parę słupków. A euforyczna reakcja niemieckiej ławki na każde udane zagranie, każdą dobrą obronę potwierdzała, że kibice uczestniczą w czymś rzadkim. Bo mimo błędów i rozkojarzenia kielczan, nie tak znów wielkiego, bo mimo oporu niemieckiej młodzieży, to i tak skończyło się tak, jak się miało skończyć.



PGE Vive wygrało 41-17 odnosząc najwyższe zwycięstwo w bogatej przecież historii swoich występów w Lidze Mistrzów i w ogóle w europejskich pucharach.

Zaliczka 24 bramek oznacza, że na rewanż do Mannheim w Wielką Niedzielę PGE Vive pojedzie z wystawioną gwarancją awansu i kompletem pieczątek. W ćwierćfinale już czeka francuski Paris Saint Germain.

lech, Kielce

PGE Vive Kielce - Rhein Neckar Loewen 41-17 (21-8) w pierwszym meczu 1/8 LM

PGE Vive Kielce: Sławomir Szmal, Miłosz Wałach - Manuel Strlek 7, Michał Jurecki 7, Alex Dujshebaev 5, Mateusz Jachlewski 4, Darko Djukic 4, Karol Bielecki 3, Blaz Janc 3, Krzysztof Lijewski 3, Mariusz Jurkiewicz 2, Julen Aginagalde 1, Uros Zorman 1, Marko Mamic 1, Dean Bombac, Mateusz Kus.

Rhein-Neckar Loewen: Lukas Bauer, Pascal Boudgoust, Patrick Jahnke - Rico Keller 5, Tim Ganz 4, Lars Roeller 3, Luca Braun 3, Sebastian Trost 2, Patrick Zweigner, Andre Bechtold, Lukas Wichmann, Martin Schmiedt, Mattes Meyer, Maximilian Kessler.

Kary: VIVE - 6 min. Rhein-Neckar - 12 min.

Widzów: 4 000.

Sędziowie: Michal Badura i Jaroslav Ondogrecula (Słowacja).

