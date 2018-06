LM piłkarzy ręcznych. Wiceprezes PGE Vive Tadeusz Dziedzic: Trafiliśmy do bardzo silnej grupy

Obrońca trofeum Montpellier, Barcelona i Vardar Skopje – to niektórzy rywale piłkarzy ręcznych PGE VIVE Kielce w najbliższej edycji Ligi Mistrzów. "Trafiliśmy do bardzo silnej grupy" – powiedział wiceprezes klubu Tadeusz Dziedzic.

Zdjęcie Trener PGE Vive Kielce Tałant Dujszebajew /AFP

Z piątkowego losowania, które odbyło się w Wiedniu, najbardziej zadowoleni są kieleccy kibice. Mistrzowie Polski trafili bowiem na bardzo atrakcyjnych rywali. Fani 15-krotnych mistrzów Polski zobaczą w akcji obrońcę trofeum francuski Montpellier HB, słynną Barcelonę z Hiszpanii, wicemistrza Węgier Telekom Veszprem, macedoński Vardar Skopje i niemiecki Rhein-Neckar Loewen. Stawkę drużyn w grupie A uzupełniają IFK Kristianstad (Szwecja) i Mieszkow Brześć (Białoruś).

"Trafiliśmy do najmocniejszej grupy. Rywalizować będziemy z bardzo silnymi zespołami, z których co najmniej sześć może spokojnie myśleć o pierwszym miejscu w grupie. Spotkania z Barceloną, Montpellier czy Veszprem będą wielką gratką dla naszych fanów" - podkreślił Dziedzic.

Wiceprezes klubu z Kielc nie ukrywał, że mistrzów Polski czeka w nowym sezonie LM bardzo trudne zadanie. "W zespole doszło do dużych zmian. Kariery zakończyli przecież Karol Bielecki, Sławomir Szmal i Uros Zorman, a pozyskaliśmy sześciu nowych zawodników. Na zgranie i skonsolidowanie drużyny potrzeba będzie trochę czasu, mimo to jestem jednak optymistą. Będziemy walczyć" - zapewnił.

"Mamy bardzo groźnych rywali. Montpellier i Vardar grały przecież w ostatnim Final Four LM. Veszprem po bardzo nieudanym ostatnim sezonie teraz będzie miało coś do udowodnienia, a Barcelony i Rhein-Neckar Loewen kibicom piłki ręcznej też nie trzeba przedstawiać" - komplementował rywali obrotowy VIVE Bartłomiej Bis, który jest zdania, że grupa w której wystąpią kielczanie jest bardzo silna i wyrównana.

"Nie ma w niej słabych drużyn. Z Mieszkowem w ostatnim sezonie przegraliśmy w Brześciu, a IFK Kristianstad to nieobliczalny zespół, który zwłaszcza we własnej hali będzie bardzo groźny. O każde zwycięstwo trzeba będzie walczyć do upadłego, ale jesteśmy już do tego przyzwyczajeni" - zapewnił zawodnik.

Wiceprezes Dziedzic podkreślił, że cel, jaki postawiono przed kielecką drużyną w najbliższym sezonie LM się nie zmienia. "Będziemy walczyć o Final Four. Zadanie nie będzie oczywiście łatwe. Odmłodziliśmy zespół, przyjdzie do nas wielu nowych, młodych zawodników. Początek sezonu może być dla nas bardzo trudny, ale wierzę w tę drużynę. Jeśli nowi gracze szybko się u nas zaaklimatyzują, to dostarczymy naszym kibicom jeszcze wielu wrażeń i emocji" - dodał.

Pierwsza kolejka nowego sezonu LM rozegrana zostanie w dniach 12-16 września.