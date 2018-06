ME piłkarek ręcznych. Dania, Serbia i Szwecja rywalami Polski

Dania, Serbia i Szwecja będą rywalami reprezentacji Polski w turnieju finałowym mistrzostw Europy piłkarek ręcznych, który w dniach 29 listopada - 16 grudnia 2018 odbędzie się we Francji. Losowanie przeprowadzono we wtorek w paryskim Maison de Radio France.

"Biało-Czerwone" znalazły się w grupie A, która swoje mecze rozgrywać będzie w Nantes.

Tytułu broni Norwegia, która na poprzednich mistrzostwach w Szwecji w 2016 roku w finale pokonała Holandię 30-29. W spotkaniu o brąz Dunki uległy Francuzkom 22-25. Polska zajęła przedostatnie 15. miejsce.

Najbardziej utytułowanymi przeciwniczkami drużyny trenera Leszka Krowickiego są losowane z pierwszego koszyka (Polki znalazły się w ostatnim czwartym) Dunki. To trzykrotne złote medalistki olimpijskie - triumfowały w 1996 roku w Atlancie, cztery lata później w Sydney i 2004 w Atenach. Z mistrzostw świata przywiozły jeden złoty (1997) oraz po dwa srebrne i brązowe krążki. W latach 1994, 1996 i 2002 stanęły na najwyższym stopniu podium, a w 1998 i 2004 na drugim czempionatu Starego Kontynentu.

Największym osiągnięciem zespołu serbskiego jest wicemistrzostwo globu w 2013 roku. W eliminacjach do turnieju we Francji wygrały swoją grupę, doznając tylko jednej porażki - ze Szwecją, która awansowała, podobnie jak Polska, z drugiego miejsca.

Szwedki przed dwoma laty, grając u siebie, zajęły ósmą pozycję (Serbia była dziewiąta). W dorobku mają srebro z 2010 roku i brąz z 2014 ME.

Po trzy zespoły z każdej z czterech grup pierwszej fazy ME 2018 awansują do drugiej rundy, w której drużyny z A zmierzą się z B (Francja, Czarnogóra, Rosja, Słowenia), a C z D.

Runda finałowa odbędzie się w Paryżu. Spotkania o medale zaplanowano na 16 grudnia.

Wyniki losowania:

Grupa A (Nantes): Dania, Serbia, Szwecja, Polska



Grupa B (Nancy): Francja, Czarnogóra, Rosja, Słowenia



Grupa C (Montbeliard): Węgry, Hiszpania, Holandia, Chorwacja



Grupa D (Brest): Norwegia, Rumunia, Niemcy, Czechy