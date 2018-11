ME piłkarek ręcznych: ogłoszono 18-osobową kadrę Polski

Związek Piłki Ręcznej w Polsce ogłosił 18-osobową kadrę zawodniczek, powołanych na najbliższe akcje szkoleniowe przed mistrzostwami Europy we Francji, rozpoczynającymi się 29 listopada. Po turnieju towarzyskim w Hiszpanii zostanie wyłoniony ostateczny skład.

Zdjęcie Kinga Achruk /Piotr Matusewicz /East News

W dniach 17-21 listopada podopieczne trenera Leszka Krowickiego uczestniczyć będą w zgrupowaniu w Warszawie, w trakcie którego (21 listopada) przejdą także okresowe badania lekarskie.

To etap przygotowań do mistrzostw Europy, które rozpoczną się 29 listopada we Francji. Wcześniej w dniach 23-25 listopada rozegrają turniej towarzyski w Hiszpanii, gdzie oprócz zespołu gospodarzy zmierzą się z drużynami Niemiec oraz Brazylii.

Pierwszymi rywalkami Polek w EHF Euro 2018 będą Serbki. Do tego meczu trener Krowicki będzie musiał wybrać 16 zawodniczek. Spotkanie w Nantes zaplanowano na 30 listopada (godz. 18.00). Rywalkami Polek w grupie będą także Dunki i Szwedki.

Skład kadry piłkarek ręcznych:

bramkarki

Adrianna Płaczek (Fleury Loiret Handball, Francja)



Natalia Krupa (SPR Pogoń Szczecin)

skrzydłowe

Kinga Grzyb (MKS Zagłębie Lubin)

Bogna Sobiech (HSG Bensheim/Auerbach Flames, Niemcy)



Katarzyna Janiszewska (Union Halle Neustadt, Niemcy)



Aneta Łabuda (SPR Lublin)

obrotowe

Joanna Drabik (Siofok KC, Węgry)

Joanna Szarawaga (SPR Lublin)

Sylwia Matuszczyk (SPR Lublin)

rozgrywające

Kinga Achruk (SPR Lublin)

Aleksandra Rosiak (SPR Lublin)

Ewa Urtnowska (SPR Lublin)

Monika Kobylińska (TuS Metzingen, Niemcy)

Karolina Kudłacz-Gloc (SG BBM Bietigheim, Niemcy)



Sylwia Lisewska (CS Minaur Baia Mare, Rumunia)



Romana Roszak (Piłka Ręczna Koszalin)



Joanna Wołoszyk (SPR Pogoń Szczecin)



Aleksandra Zych (Metz Handball, Francja)