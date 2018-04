Michał Jurecki za rok odejdzie z PGE Vive Kielce

Michał Jurecki po sezonie 2018/19 odejdzie z drużyny piłkarzy ręcznych PGE Vive Kielce – powiedział prezes klubu Bertus Servaas. Przez kolejne dwa lata były reprezentant kraju będzie reprezentował barwy niemieckiego Flensburga.

Zdjęcie Michał Jurecki /SID

33-letni Jurecki ma ważny kontrakt z kieleckim klubem do 2019 roku. Już wiadomo, że nie zostanie on przedłużony. - Proponowaliśmy Michałowi przedłużenie kontraktu o rok, ale on chciał dwuletniej umowy. Dostał bardzo dobrą ofertę z Flensburga i postanowił z niej skorzystać. Nie mamy o to do niego żalu, bo każdy wybiera dla siebie najlepszą drogę – podkreślił Servaas.

- Nie mam żadnych obaw o postawę Michała do końca obowiązującej jeszcze umowy. Wielokrotnie udowodnił, że jest profesjonalistą. Jestem pewien, że swoim zaangażowaniem i umiejętnościami przyczyni się do kolejnych sukcesów naszego zespołu – dodał sternik klubu, który poinformował, że popularny „Dzidziuś” po odejściu z Kielc przez dwa lata będzie reprezentował barwy niemieckiego Flensburga.

- Michał, po dwuletnim pobycie w Niemczech, najprawdopodobniej wróci do klubu, ale już w innej roli, nie jako zawodnik. Tak się wstępnie umówiliśmy. Chcemy wykorzystać jego ogromne doświadczenie. Będziemy na niego czekali – zapewnił prezes PGE VIVE Kielce.

Jurecki gra w VIVE od 2010 roku. Barwy kieleckiej drużyny reprezentował też w sezonie 2006/07. Wychowanek Tęczy Kościan w latach 2007-10 występował w klubach niemieckiej Bundesligi (HSV Hamburg i TuS N-Lubbecke). Z zespołem ze stolicy regionu świętokrzyskiego sześć razy zdobył mistrzostwo Polski i siedmiokrotnie Puchar Polski. W 2016 roku VIVE z Jureckim w składzie triumfowało w Lidze Mistrzów, a dwukrotnie w tych rozgrywkach zajmowało trzecie miejsce (2013 i 2015).

„Dzidziuś” przez 12 lat (2005-2017) występował w reprezentacji Polski, z którą w 2007 roku został wicemistrzem świata, a w latach 2009 i 2015 zdobył brązowe medale. Dwukrotnie uczestniczył w igrzyskach olimpijskich (Pekin 2008 i Rio de Janeiro 2016).